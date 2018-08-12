Перекладач Google перекладатиме з урахуванням гендерного аспекту
Про це йдеться у блозі Google, повідомляє "Громадське".
"Наша остання розробка спрямована на усунення упередженого ставлення до жінок шляхом надання жіночих і чоловічих перекладів деяких нейтральних у гендерному відношенні слів у Google Translate", — йдеться у повідомленні.
Раніше Google перекладав деякі слова лише в одному варіанті. Наприклад, слово "лікар" завжди перекладалось у чоловічому роді, водночас слово "красива" мало лише жіночий рід.
Таким чином, відзначили у Google, перекладач "по необережності повторював вже існуючі гендерні упередження".
Тепер Google надаватиме переклад слова як у жіночому, так і чоловічому родах.
Наприклад, слово "хірург" тепер при перекладі з англійської на французьку, італійську, португальську чи іспанську матиме два варіанти перекладу.
Також користувачі отримають два варіанти при перекладі фраз і словосполучень з турецької на англійську.
У майбутньому Google планує розширити переклади з урахуванням гендерних факторів на більшу кількість мов.
Нагадаємо, компанія "Google Україна" констатує проникнення смартфонів в Україні на рівні 57% на кінець другого кварталу 2018 року й очікує чотириразового зростання кількості мобільних користувачів інтернету до 2025 року.
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