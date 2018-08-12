Перекладач Google перекладатиме з урахуванням гендерного аспекту

Раніше Google перекладав деякі слова лише в одному варіанті.

Додаток Google Translate буде перекладати слова з урахування гендерного аспекту. Відтак перекладач буде надавати два варіанти перекладу, які будуть стосуватися обох чоловічого і жіночого родів.

Про це йдеться у блозі Google, повідомляє "Громадське".

"Наша остання розробка спрямована на усунення упередженого ставлення до жінок шляхом надання жіночих і чоловічих перекладів деяких нейтральних у гендерному відношенні слів у Google Translate", — йдеться у повідомленні.

Раніше Google перекладав деякі слова лише в одному варіанті. Наприклад, слово "лікар" завжди перекладалось у чоловічому роді, водночас слово "красива" мало лише жіночий рід.

Таким чином, відзначили у Google, перекладач "по необережності повторював вже існуючі гендерні упередження".

Тепер Google надаватиме переклад слова як у жіночому, так і чоловічому родах.

Наприклад, слово "хірург" тепер при перекладі з англійської на французьку, італійську, португальську чи іспанську матиме два варіанти перекладу.

Також користувачі отримають два варіанти при перекладі фраз і словосполучень з турецької на англійську.

У майбутньому Google планує розширити переклади з урахуванням гендерних факторів на більшу кількість мов.

Нагадаємо, компанія "Google Україна" констатує проникнення смартфонів в Україні на рівні 57% на кінець другого кварталу 2018 року й очікує чотириразового зростання кількості мобільних користувачів інтернету до 2025 року.