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Перелік товарів, які можна буде ввозити та вивозити із АТО, визначать окремим наказом

Наразі проводяться консультації з підприємствами, які там працюють
Перелік товарів, які дозволено ввозити на територію проведення АТО в окремих районах Донецької й Луганської областей, визначать окремим наказом.
Перелік товарів, які можна буде ввозити та вивозити із АТО, визначать окремим наказом Вадим Черниш. Фото: 5.ua

"Перелік товарів буде затверджено окремим наказом. Це доручили нашому міністерству і Міністерству економіки, але там є посилання, що такі пропозиції будуть отримані від центральних органів виконавчої влади", – розповів міністр з питань окупованих територій Вадим Черниш, інформує "Українська правда".

"Ми проводимо зараз консультації з підприємствами, які там працюють", – додав міністр.

Раніше учасники "блокади торгівлі з окупантами" на Донбасі вимагали від Верховної Ради законодавчо визнати підконтрольні проросійським бойовикам території сходу України окупованими, щоб торгівля й постачання товарів із тих земель було заборонено.

Сьогодні Кабінет міністрів України затвердив порядок ввезення та вивезення товарів з району проведення антитерористичної операції.

Як повідомлялося, раніше у вівторок невідомі здійснили напад на блокпост учасників блокади ОРДЛО в Кривому Торці Донецької області. У штабі сказали, що то "тітушки".

Повідомлялося про двох травмованих під час нападу, але, за даними Нацполіції, постраждалі є з обох боків конфлікту.

Поліція також заявила, що затримала 37 нападників.

Блокувальники Донбасу кажуть, що за конфліктом у Кривому Торці стоїть поліція та МВС.

Згодом глава МВС Арсен Аваков опублікував відео нападу "тітушек" на учасників блокади в Кривому Торці Донецької області.

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Також штаб блокади ОРДЛО відмовляється вести переговори із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом і планує розширити географію блокади.

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