Перелік товарів, які можна буде ввозити та вивозити із АТО, визначать окремим наказом

Наразі проводяться консультації з підприємствами, які там працюють

Перелік товарів, які дозволено ввозити на територію проведення АТО в окремих районах Донецької й Луганської областей, визначать окремим наказом.

"Перелік товарів буде затверджено окремим наказом. Це доручили нашому міністерству і Міністерству економіки, але там є посилання, що такі пропозиції будуть отримані від центральних органів виконавчої влади", – розповів міністр з питань окупованих територій Вадим Черниш, інформує "Українська правда".

"Ми проводимо зараз консультації з підприємствами, які там працюють", – додав міністр.

Раніше учасники "блокади торгівлі з окупантами" на Донбасі вимагали від Верховної Ради законодавчо визнати підконтрольні проросійським бойовикам території сходу України окупованими, щоб торгівля й постачання товарів із тих земель було заборонено.

Сьогодні Кабінет міністрів України затвердив порядок ввезення та вивезення товарів з району проведення антитерористичної операції.

Як повідомлялося, раніше у вівторок невідомі здійснили напад на блокпост учасників блокади ОРДЛО в Кривому Торці Донецької області. У штабі сказали, що то "тітушки".

Повідомлялося про двох травмованих під час нападу, але, за даними Нацполіції, постраждалі є з обох боків конфлікту.

Поліція також заявила, що затримала 37 нападників.

Блокувальники Донбасу кажуть, що за конфліктом у Кривому Торці стоїть поліція та МВС.

Згодом глава МВС Арсен Аваков опублікував відео нападу "тітушек" на учасників блокади в Кривому Торці Донецької області.