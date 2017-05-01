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Передача останків Олександра Олеся Україні: у січні Чехія дасть дозвіл

Вартість перевезення складе орієнтовно 50 тис. крон (2 тис. доларів)
Чехія має намір до кінця січня ухвалити рішення про дозвіл на переміщення останків українського письменника Олександра Олеся та його дружини в Україну.
Передача останків Олександра Олеся Україні: у січні Чехія дасть дозвіл Фото: Ігор Булига / ZN.ua

"Переміщення останків Олександра Олеся і його дружини буде можливо після прийняття Радою р. Прага відповідного рішення щодо їх передачі українській стороні. За інформацією Посольства України в Чеській Республіці таке рішення буде прийнято до кінця січня 2017 року", - пишуть "Українські Новини" з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Вартість перевезення складе орієнтовно 50 тис. крон (2 тис. доларів).

Також МЗС повідомляє, що зберігання останків письменника в депозитарії кладовища в Празі буде безкоштовним.

Нагадаємо, що відомий український письменник помер 1944 року і донедавна був похований на Ольшанському кладовищі в Празі.

Нещодавно в Чехії були примусово ексгумовані останки Олександра Олеся.

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново з'ясувати, чи можливо перепоховати Олександра Олеся в Україні, оскільки на його місці вирішили поховати іншу людину - Володимира Михайлишина, який останні роки платив ренту за могилу українського поета.

Олександра Олеся перепоховають в Україні.

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05 01 2017 17:50
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