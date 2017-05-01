Передача останків Олександра Олеся Україні: у січні Чехія дасть дозвіл

Чехія має намір до кінця січня ухвалити рішення про дозвіл на переміщення останків українського письменника Олександра Олеся та його дружини в Україну.

"Переміщення останків Олександра Олеся і його дружини буде можливо після прийняття Радою р. Прага відповідного рішення щодо їх передачі українській стороні. За інформацією Посольства України в Чеській Республіці таке рішення буде прийнято до кінця січня 2017 року", - пишуть "Українські Новини" з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Вартість перевезення складе орієнтовно 50 тис. крон (2 тис. доларів).

Також МЗС повідомляє, що зберігання останків письменника в депозитарії кладовища в Празі буде безкоштовним.

Нагадаємо, що відомий український письменник помер 1944 року і донедавна був похований на Ольшанському кладовищі в Празі.

Нещодавно в Чехії були примусово ексгумовані останки Олександра Олеся.

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново з'ясувати, чи можливо перепоховати Олександра Олеся в Україні, оскільки на його місці вирішили поховати іншу людину - Володимира Михайлишина, який останні роки платив ренту за могилу українського поета.

Олександра Олеся перепоховають в Україні.