Передача останків Олександра Олеся Україні: у січні Чехія дасть дозвіл
"Переміщення останків Олександра Олеся і його дружини буде можливо після прийняття Радою р. Прага відповідного рішення щодо їх передачі українській стороні. За інформацією Посольства України в Чеській Республіці таке рішення буде прийнято до кінця січня 2017 року", - пишуть "Українські Новини" з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.
Вартість перевезення складе орієнтовно 50 тис. крон (2 тис. доларів).
Також МЗС повідомляє, що зберігання останків письменника в депозитарії кладовища в Празі буде безкоштовним.
Нагадаємо, що відомий український письменник помер 1944 року і донедавна був похований на Ольшанському кладовищі в Празі.
Нещодавно в Чехії були примусово ексгумовані останки Олександра Олеся.
Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново з'ясувати, чи можливо перепоховати Олександра Олеся в Україні, оскільки на його місці вирішили поховати іншу людину - Володимира Михайлишина, який останні роки платив ренту за могилу українського поета.
Олександра Олеся перепоховають в Україні.
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