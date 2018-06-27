Перемовини з Росією? Ні, у нас до них вимоги, - Гройсман про політв’язнів

Прем’єр України Володимир Гройсман у Копенгагені на конференції з питань реформ відповів на запитання російської агенції "РИА Новости" щодо можливості обміну Олега Сенцова на російського пропагандиста Кирила Вишинського.

Діалог відбувся під час фінальної пресс-конференції, повідомляє корреспондент "Європейської правди".

Представниця російської держагенції запропонувала прем’єру висловитися щодо можливості переговорів про обмін затриманого екс-керівника агенції "РИА Новости-Украина" обвинувачуваного у державній зраді, на українського режисера Олега Сенцова. Також представницю держагенції цікавило, коли уряд України підвищить ціну на газ для населення.

Гройсман відмовився коментувати можливість таких переговорів.

"Важко говорити про перемовини, потрібно говорити про чіткі вимоги демократичного світу щодо звільнення громадян нашої держави", - пояснив він.

Також він нагадав, що Україна чекає на повернення російського газового боргу.

"Треба говорити про те, коли Росія виконає рішення Стокгольмського арбітражу коли Росія поверне нам 2,5 млрд доларів", - наголосив прем’єр.