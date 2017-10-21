Переможець парламентських виборів у Чехії Андрей Бабіш оголосив проєвропейський курс

Правоцентристський політичний рух АNO ("Акція незадоволених громадян", або з чеської "Так") на чолі з мільярдером і другим найбагатшим чеським громадянином Андреєм Бабішем здобув перемогу на парламентських виборах у Чехії.

Як повідомляє "Радіо Свобода", згідно з порахованими 100% бюлетенів, ANO набрав 29,64% голосів виборців. На другій сходинці – права Громадянсько-демократична партія. Третє і четверте місця дісталися новим опозиційним партіям – ліберальній Чеській піратській партії та партії "Свобода і пряма демократія" (SPD).

Поразку на виборах зазнали ліві політичні сили, зокрема, комуністична партія Чехії і Моравії та соціал-демократи, які набрали менше, ніж 10% голосів виборців, опустившись відповідно на п’яте і шосте місце.

Загалом до парламенту Чеської Республіки увійшли 9 політичних партій і рухів, які здолали необхідний 5-відсотковий бар’єр. Участь у виборах взяли 60,83% виборців.

Після оголошення попередніх результатів виборів Андрей Бабіш заявив, що його партія є проєвропейською та що він прагне зробити так, щоб Чехія відігравав дедалі активнішу роль у ЄС, повідомляє DW.

Бабіш, який формуватиме й очолить новий уряд Чехії, запевнив, що готовий відстоювати інтереси країни в Брюсселі. Водночас він проти виходу Чехії зі складу Європейського Союзу. Попри це він виступив із критикою політики ЄС щодо біженців, повідомляє агентство новин dpa.

Так само майбутній прем'єр Чехії повідомив журналістам у Празі, що надіслав повідомлення усім головам партій із запрошенням взяти участь у переговорах щодо формування нової урядової коаліції.

Програма політсили 63-річного Бабіша, з якою вона виходила на вибори, містила серед іншого й такі пункти, як недопущення запровадження євро в Чехії, протидія прийому біженців та спротив поглибленню співпраці в рамках Європейського Союзу.

На виборах близько 8,4 млн громадян країни мали змогу обрати 200 парламентарів. Президент Чехії Мілош Земан вже дав зрозуміти, що уповноважить формувати новий уряд саме ту партію, котра набере найбільшу кількість голосів за результатами голосування.

Упродовж останніх місяців Бабіш був фігурантом кількох скандалів. Його звинувачували зокрема у використанні ЗМІ, які він придбав у попередні роки, для того, щоб критикувати та очорнити своїх опонентів. Крім того, у червні цього року він був звільнений з посади міністра фінансів через фінансові зловживання. Тоді чеського магната звинуватили у шахрайських діях з субсидіями Євросоюзу на суму два мільйони євро, також була наново порушена справа щодо його співпраці з таємною поліцією у часи правління комуністів. Сам Бабіш відкидає усі звинувачення.

Нагадаємо, у Чехії два дні підряд, з 20 по 21 жовтня, відбувалися вибори до Палати депутатів – нижньої палати парламенту країни. Уже згідно з попередніми результатами підрахунку голосів, партія мільярдера й медіамагната Андрея Бабіша стала однозначним переможцем парламентських виборів.