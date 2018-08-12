CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПереможницею міжнародного конкурсу краси "Міс світу-2018" стала мексиканка Ванесса Понсе де Леон. Фінал конкурсу "Міс світу-2018" відбувався у Китаї, у південному місті Санья.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Переможницею конкурсу "Міс Світу-2018" стала 26-річна мексиканка
Україну на конкурсі представляла модель Леоніла Гузь
Міс Світу
Ванесса Понсе змагалась з 117 іншими учасницями конкурсу, які претендували на звання "Міс Світу", повідомляє "Громадське".
"Я дійсно не можу в це повірити ... Я думаю, що усі дівчата заслужили (нагороду, ред). Я всім дуже дякую", — розповіла Ванесса за лаштунками.
Корону "Міс Світу" для Ванесси одягала модель з Індії Мануши Чхиллар, яка перемогла на минулорічному конкурсі краси.
Україну на конкурсі представляла модель Леоніла Гузь. Однак, вона не увійшла у Топ-30 учасниць, які виступали у фіналі.
Нагадаємо, Анжела Понс стала першим транссексуалом, який представляв Іспанію на конкурсі Міс Всесвіт.
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08 12 2018 21:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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