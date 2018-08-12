Переможницею конкурсу "Міс Світу-2018" стала 26-річна мексиканка

Переможницею міжнародного конкурсу краси "Міс світу-2018" стала мексиканка Ванесса Понсе де Леон. Фінал конкурсу "Міс світу-2018" відбувався у Китаї, у південному місті Санья.

Ванесса Понсе змагалась з 117 іншими учасницями конкурсу, які претендували на звання "Міс Світу", повідомляє "Громадське".

"Я дійсно не можу в це повірити ... Я думаю, що усі дівчата заслужили (нагороду, ред). Я всім дуже дякую", — розповіла Ванесса за лаштунками.

Корону "Міс Світу" для Ванесси одягала модель з Індії Мануши Чхиллар, яка перемогла на минулорічному конкурсі краси.

Україну на конкурсі представляла модель Леоніла Гузь. Однак, вона не увійшла у Топ-30 учасниць, які виступали у фіналі.

Нагадаємо, Анжела Понс стала першим транссексуалом, який представляв Іспанію на конкурсі Міс Всесвіт.