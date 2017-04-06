Переможцем Ліги чемпіонів вдруге поспіль став Реал Мадрид

Для "Реала" ця Ліга Чемпіонів стала 12-ю в історії, що є світовим рекордом

Мадридський Реал обіграв Ювентус з рахунком 4:1 у фіналі Ліги чемпіонів і вперше в історії другий рік поспіль став переможцем турніру.

"Ювентус" - "Реал" 1-4

Гол: Манджукич, 27 - Роналду, 20, 64, Каземіро, 61, Асенсио, 90

Ювентус: Буффон, К'єлліні, Барцальї (Куадрадо, 67), Бонуччі, Алекс Сандро, Дані Алвес, Хедіра, Пьяніч (Маркізіо, 71), Дибала (Лемина, 78), Манджукіч, Ігуаїн

Реал: Навас, Карвахаль, Серхіо Рамос, Варан, Марсело, Каземіро, Модріч, Кроос (Мората, 89), Іско (Асенсио, 83), Роналду, Бензема (Бейл, 78)

Вилучення: Куадрадо, 86

Поєдинок розпочався з атак "Ювентуса". Туринці більше володіли м'ячем і досить активно тиснули на оборону "Реала". Але саме мадридці змогли відкрити рахунок в матчі. Обігрався з Роналду Карвахалем на правому фланзі, той у дотик повернув м'яч у центр штрафного на португальця, а той пробив у кут воріт, повідомляє "112 Україна".

"Ювентус" недовго перебував у шоці і результативно відповів опісля 7 хвилин. При чому, це вийшло дуже ефектно - Манджукіч пробив у падінні через себе і м'яч під поперечини влетів у ворота. На більше команд у першому таймі не вистачило.

Зате у другій частині матчу "Реал" взяв управління грою в свої руки і почав тиснути на захист "Юве". І вже незабаром це дало результат, коли Каземіро пробив здалеку і м'яч рикошетом від захисника влетів за спину Буффону.

І буквально тут же "Реал" забив ще. Модріч прострілив від лицьової лінії з правого флангу і Роналду, випередивши всіх, забив свій другий гол.

Під кінець матчу у "Ювентуса" сталося ще і видалення, коли суддя повівся на акторську гру Рамоса і показав Куадрадо другу жовту картку. А перед фінальним свистком Асенсио зробив рахунок розгромним, замкнувши простріл Марсело.

Додамо, що для "Реала" ця Ліга Чемпіонів стала 12-ю в історії, що є світовим рекордом.