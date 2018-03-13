"Перемир'я" на Донбасі: 2 бійців АТО зазнали поранень
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового перемир'я і п’ять разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.
На Луганському напрямку позиції у районі населених пунктів Новгородське й Луганське потрапили під обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На Донеччині окупанти гатили зі 120- та 82-мм мінометів поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 та 82-мм мінометів біля Водяного, а з мінометів та стрілецької зброї - по захисниках Авдіївки.
"Унаслідок ворожого вогню два українських воїна зазнали поранень. Військовослужбовців доставлено до військово-медичних установ та надано медичну допомогу", - підсумували у штабі.
Нагадаємо, що за минулу добу, 11 березня, бойовики 4 рази порушили режим тиші - 1 український військовий загинув, ще 3 - отримали поранення.
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