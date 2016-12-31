Перемир'я в Сирії може бути зірване опозицією
Таку заяву представники кількох опозиційних до сирійського президента Башара Асада угруповань оприлюднили в суботу, 31 грудня, повідомляє DW.
За даними представників опозиції, у деяких регіонах країни сутички та удари з повітря тривали й упродовж 30 грудня, хоч цього дня вже мав настати режим припинення вогню.
"Тривалі порушення з боку режиму (Башара Асада. - Ред.) та бомбардування й спроби атакувати підконтрольні революційним фракціям райони позбавлять угоду будь-якої чинності", - цитує заяву агенція.
Раніше Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини повідомляв про сутички між урядовими військами та опозицією у провінціях Хама та Ідліб. Водночас офіційний Дамаск заявив, що загони, з якими велися бої, - ісламісти, на яких не поширюється припинення вогню. Натомість в опозиції вимагають, щоб уряд не обстрілював підконтрольні опозиційним силам райони, навіть попри наявність у них загонів ісламістів.
Нагадаємо, сторони військового конфлікту в Сирії, які підписали договір щодо перемир'я, підтвердили, що режим припинення вогню почав діяти починаючи з опівночі 30 грудня.
Раніше Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідер Башар Асад залишиться при владі принаймні ще кілька років.
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