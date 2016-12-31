Перемир'я в Сирії може бути зірване опозицією

Угруповання поміркованої сирійської опозиції погрожують визнати погоджене перемир'я "недійсним", якщо порушення умов режиму припинення вогню триватимуть.

Таку заяву представники кількох опозиційних до сирійського президента Башара Асада угруповань оприлюднили в суботу, 31 грудня, повідомляє DW.

За даними представників опозиції, у деяких регіонах країни сутички та удари з повітря тривали й упродовж 30 грудня, хоч цього дня вже мав настати режим припинення вогню.

"Тривалі порушення з боку режиму (Башара Асада. - Ред.) та бомбардування й спроби атакувати підконтрольні революційним фракціям райони позбавлять угоду будь-якої чинності", - цитує заяву агенція.

Раніше Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини повідомляв про сутички між урядовими військами та опозицією у провінціях Хама та Ідліб. Водночас офіційний Дамаск заявив, що загони, з якими велися бої, - ісламісти, на яких не поширюється припинення вогню. Натомість в опозиції вимагають, щоб уряд не обстрілював підконтрольні опозиційним силам райони, навіть попри наявність у них загонів ісламістів.

Нагадаємо, сторони військового конфлікту в Сирії, які підписали договір щодо перемир'я, підтвердили, що режим припинення вогню почав діяти починаючи з опівночі 30 грудня.

Раніше Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідер Башар Асад залишиться при владі принаймні ще кілька років.