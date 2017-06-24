Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Перемир'я" в зоні АТО: шість обстрілів, двоє військовослужбовців ЗС України загинули, двоє поранені

На Приморському напрямку НЗФ зброї сьогодні не застосовували
З початку доби 24 червня бойовики 6 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО на Донбасі. Двоє військовослужбовців ЗС України загинули. Один воїн отримав поранення. Ще один боєць сил АТО зазнав бойової травми.
"Перемир Фото: ukrinform.com

"З початку доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Втім, такі порушення зафіксовані лише на Донецькому та Луганському напрямках. На Приморському напрямку окупанти зброї сьогодні не застосовували. Переважно бандити здійснювали обстріли ще до 8:00 години ранку", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 24 червня 2017 року.

Під час бойових дій двоє військовослужбовців ЗС України загинули.

"Один воїн внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Ще один боєць сил АТО зазнав бойової травми", – додали в штабі.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування двічі били по позиціях ЗС України. Вночі бойовики обстріляли один з опорних пунктів сил АТО у південному передмісті Авдіївки зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також з протитанкових гранатометів на світанку вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО поблизу Верхньоторецького.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування ще на початку доби здійснили обстріл невисокої щільності позицій АТО в районі Катеринівки із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Також вночі та вже на початку другої половини дня бойовики двічі з автоматичних станкових гранатометів обстріляли позиції ЗСУ, які тримають оборону в районі Кримського. Окрім того, ще зранку зі стрілецької зброї бойовики били по укріпленнях неподалік Троїцького.

Нагадаємо, в п'ятницю, 23 червня, сили антитерористичної операції повідомили, що готові до припинення вогню.

Сьогодні, 24 червня, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що так зване "хлібне перемир'я" на Донбасі зірвалося у перший же день.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2017 19:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.