"Перемир'я" в зоні АТО: шість обстрілів, двоє військовослужбовців ЗС України загинули, двоє поранені

З початку доби 24 червня бойовики 6 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО на Донбасі. Двоє військовослужбовців ЗС України загинули. Один воїн отримав поранення. Ще один боєць сил АТО зазнав бойової травми.

"З початку доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Втім, такі порушення зафіксовані лише на Донецькому та Луганському напрямках. На Приморському напрямку окупанти зброї сьогодні не застосовували. Переважно бандити здійснювали обстріли ще до 8:00 години ранку", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 24 червня 2017 року.

Під час бойових дій двоє військовослужбовців ЗС України загинули.

"Один воїн внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Ще один боєць сил АТО зазнав бойової травми", – додали в штабі.