"Перемир'я" в зоні АТО: шість обстрілів, двоє військовослужбовців ЗС України загинули, двоє поранені
"З початку доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Втім, такі порушення зафіксовані лише на Донецькому та Луганському напрямках. На Приморському напрямку окупанти зброї сьогодні не застосовували. Переважно бандити здійснювали обстріли ще до 8:00 години ранку", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 24 червня 2017 року.
Під час бойових дій двоє військовослужбовців ЗС України загинули.
"Один воїн внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Ще один боєць сил АТО зазнав бойової травми", – додали в штабі.
На Донецькому напрямку незаконні збройні формування двічі били по позиціях ЗС України. Вночі бойовики обстріляли один з опорних пунктів сил АТО у південному передмісті Авдіївки зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також з протитанкових гранатометів на світанку вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО поблизу Верхньоторецького.
На Луганському напрямку незаконні збройні формування ще на початку доби здійснили обстріл невисокої щільності позицій АТО в районі Катеринівки із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Також вночі та вже на початку другої половини дня бойовики двічі з автоматичних станкових гранатометів обстріляли позиції ЗСУ, які тримають оборону в районі Кримського. Окрім того, ще зранку зі стрілецької зброї бойовики били по укріпленнях неподалік Троїцького.
Нагадаємо, в п'ятницю, 23 червня, сили антитерористичної операції повідомили, що готові до припинення вогню.
Сьогодні, 24 червня, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що так зване "хлібне перемир'я" на Донбасі зірвалося у перший же день.
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