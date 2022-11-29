Перемир'я зараз неможливе через окуповані росією території, - Штайнмаєр
Перемир'я між Україною та росією наразі неможливе, адже під ним мається на увазі, що росія залишить усі окуповані території собі, заявив у інтерв'ю президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє Deutsche Welle.
"Усі рекомендації укласти перемир'я зараз, звичайно, несерйозні, тому що перемир'я на даному етапі виправдало б несправедливість, яка вже сталася. Перемир'я зараз означатиме, що росія залишить собі окуповану територію. Це означає, що порушені кордони, зневажання міжнародного права і захоплення земель - що все це буде дозволено", - сказав він.
Окрім того, президент Німеччини засудив масовані ворожі атаки на мирне населення України та об'єкти енергетичної та газової інфраструктури. Він зазначив, що такі обстріли є частиною воєнної стратегії рф.
"Ми бачимо не просто жорстоку, агресивну війну, яка ведеться у військовій формі проти української армії. Але ми бачимо - і це стає помітніше, чим ближче до зими - жорстоку атаку на критичну інфраструктуру і, звичайно, на мирне населення", - додав він.
Штайнмаєр також підкреслив, що ядерну зброю застосовувати у війні не можна.
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