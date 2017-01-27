Перепоховання Олександра Олеся відбудеться в Києві 29 січня
"29 січня, в День пам'яті Крут, буде прощання і перепоховання Олександра Олеся. О 12:00 буде панахида у Володимирському соборі під проводом Філарета, і близько 13:30 на Лук'янівському кладовищі пройде громадське прощання", - повідомив міністр культури Євген Нищук, інформує LB.ua.
За його словами, це місце буде підготовлено як Алея почесних перепоховань.
Авіарейс з Праги з прахом письменника Олександра Олеся та його дружини 27 січня прибув в київський аеропорт "Бориспіль".
Зазначимо, що Кабмін виділив Міністерству закордонних справ України 60 тис гривень для доставки в Україну останків Олександра Олеся і його дружини.
Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.
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