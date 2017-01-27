Перепоховання Олександра Олеся відбудеться в Києві 29 січня

Перепоховання Олександра Олеся відбудеться 29 січня на Лук'янівському кладовищі в Києві.

"29 січня, в День пам'яті Крут, буде прощання і перепоховання Олександра Олеся. О 12:00 буде панахида у Володимирському соборі під проводом Філарета, і близько 13:30 на Лук'янівському кладовищі пройде громадське прощання", - повідомив міністр культури Євген Нищук, інформує LB.ua.

За його словами, це місце буде підготовлено як Алея почесних перепоховань.

Авіарейс з Праги з прахом письменника Олександра Олеся та його дружини 27 січня прибув в київський аеропорт "Бориспіль".