Перерахунку субсидій не буде до кінця опалювального сезону, - Рева
"Рішення Кабміну вступає в дію з 1 травня. На субсидії, які вже затверджені для людей, воно не вплине. Перерахунку субсидій за новими нормативами до закінчення опалювального сезону не буде", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Інтер", інформує агентство "Інтерфакс-Україна".
Міністр зазначив, що проведена в минулому році перевірка показала, що нормативи споживання газу в країні були завищені.
"За фактом люди споживали 5,3 м куб газу на 1 м кв площі в місяць. А норматив складав 7 м куб газу. Відповідно, виникла переплата по субсидії, держава заплатила більше, ніж люди спожили. 14,5 млрд грн. Змінивши соціальні нормативи, уряд зменшить споживання енергоносіїв до рівня споживання у попередній опалювальний сезон", - сказав Рева.
Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує збільшити середньозважений тариф на теплову енергію для промислових споживачів з 1 лютого.
Зазначимо, що за минулий рік загальна сума заборгованості населення України за оплату послуг ЖКГ збільшилася на 12,5 млрд грн, тобто більше ніж у два рази.
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