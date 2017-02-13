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Перерахунку субсидій не буде до кінця опалювального сезону, - Рева

Міністр соціальної політики підкреслив, що рішення Кабміну, яким змінюється норма споживання газу, набуває чинності з 1 травня
Незважаючи на рішення Кабміну знизити нормативи споживання газу до кінця опалювального сезону перерахунку субсидій не буде. Рішення Кабміну про зміну соціальних норм набирає чинності з 1 травня.
Перерахунку субсидій не буде до кінця опалювального сезону, - Рева Фото:moygrad.kiev.ua

"Рішення Кабміну вступає в дію з 1 травня. На субсидії, які вже затверджені для людей, воно не вплине. Перерахунку субсидій за новими нормативами до закінчення опалювального сезону не буде", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Інтер", інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що проведена в минулому році перевірка показала, що нормативи споживання газу в країні були завищені.

"За фактом люди споживали 5,3 м куб газу на 1 м кв площі в місяць. А норматив складав 7 м куб газу. Відповідно, виникла переплата по субсидії, держава заплатила більше, ніж люди спожили. 14,5 млрд грн. Змінивши соціальні нормативи, уряд зменшить споживання енергоносіїв до рівня споживання у попередній опалювальний сезон", - сказав Рева.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує збільшити середньозважений тариф на теплову енергію для промислових споживачів з 1 лютого.

Зазначимо, що за минулий рік загальна сума заборгованості населення України за оплату послуг ЖКГ збільшилася на 12,5 млрд грн, тобто більше ніж у два рази.

 
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13 02 2017 08:45
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