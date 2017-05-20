Переселенців з Донбасу в анексованому Севастополі звинуватили в поширенні туберкульозу
Головний лікар севастопольського протитуберкульозного диспансеру Василь Синцов стверджує, що багато людей, які приїхали з Донецької та Луганської областей, хворі на відкриту форму туберкульозу, повідомляє "Радіо Свобода".
Виступаючи на прес-конференції напередодні Всесвітнього дня пам'яті жертв СНІДу, Синцов заявив, що в 2016 році з 200 хворих 20 склали біженці з Донбасу.
Лікар розповів, що збудник туберкульозу живе в організмі кожної дорослої людини, але активізується тільки при ослабленні імунітету. Цьому часто сприяє погіршення умов життя – погане харчування, антисанітарія, що, за словами Синцова, не рідкість в умовах збройного конфлікту.
Зауважується, що населення Севастополя становить 428 тисяч осіб. Станом на травень 2015 року в місті офіційно налічувалося 17 тис. біженців з Донецької та Луганської областей. За неофіційними оцінками, в Севастополі облаштувалися від декількох десятків тисяч до 100 тис. переселенців з Донбасу.
Нагадаємо, в Україні збільшується рівень захворюваності на туберкульоз серед дітей.
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