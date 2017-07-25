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Перестрілка в Дніпрі викликана економічним конфліктом, - поліція

У сторін конфлікту перед стріляниною була зустріч
Перестрілка в Дніпрі ввечері в понеділок, 24 липня, через яку загинули два колишніх учасники АТО, була викликана економічним конфліктом.
Перестрілка в Дніпрі викликана економічним конфліктом, - поліція Фото: informator.dp.ua

"Цей конфлікт - винятково економічні інтереси двох сторін: з боку Саакяна [колишній учасник АТО адвокат Едмонд Саакян] і його брата і другої сторони, ми зараз встановлюємо, що це за люди", - заявив виконувач обов'язків начальника поліції Дніпропетровської області Олег Грозь, інформує "9 канал".

Грозь уточнив, що стрілянина сталася після зустрічі між представниками двох сторін.

"Вони зустрічалися, розмовляли з нападниками. Був чоловік, який розмовляв, хто з них, ми наразі не знаємо. І після бесіди був напад ... Була запланована зустріч, про яку вони заздалегідь домовлялися", - розповів правоохоронець.

За його словами, серед чотирьох поранених, яких госпіталізовано після перестрілки, є ті, хто нападав.

Нагадаємо, увечері 24 липня біля кальянної в Дніпрі сталася стрілянина. Кілька людей з автомата відкрили вогонь по колишніх бійцях АТО, ті почали відстрілюватися з пістолетів. У результаті загинули учасники АТО Олексій Вагнер і Максим Іващук (позивний "Щука"), Едмонд Саакян і ще декілька людей отримали поранення. Частина нападників утекла, їх шукають, у Дніпрі введено план "Перехоплення".

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25 07 2017 09:38
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