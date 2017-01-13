Перестрілка в Княжичах: поліція завершила досудове розслідування
"На сьогодні в Нацполіції завершено проведення службового розслідування", - заявив заступник голови Нацполіції - начальника Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, пишуть "Українські новини".
Вакуленко зазначив, що в п'ятницю, 13 січня, або в понеділок, 16 січня, керівництвом Нацполіції будуть вжиті заходи дисциплінарного реагування щодо винних співробітників.
Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.
У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.
За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.
Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.
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