Суд поновив на посаді ще одного поліцейського причетного до стрілянини в Княжичах
У своєму позові Курята стверджував про безпідставність свого звільнення 27 січня 2017 року зв'язку з відсутністю в його діях ознак дисциплінарного проступку.
Позивач також зазначив, що вважає незаконним службове розслідування за фактом перестрілки в Княжичах.
Розглянувши справу, суд прийшов до висновку про часткову обґрунтованість позовних вимог.
Суд зазначив, що, згідно з планом проведення поліцейської операції в Княжичах, Курята не був призначений старшим групи правоохоронців або старшим з проведення всієї операції.
"Як зазначив сам позивач, він вважав своїм обов'язком взяти участь у запланованих і затверджених начальником ГУ слідчо-розшукових заходах, в яких передбачалася участь його безпосередніх підлеглих Управління кримінальної розвідки, про відповідне кримінальне провадження йому стало відомо в ході оперативних нарад у начальника ГУ НП в Києві Крищенка А.Є. ", – йдеться в рішенні суду, повідомляють 28 грудня "Українські новини".
Суд вирішив, що Курята не був уповноважений здійснювати контроль за діями поліцейських в Княжичах.
В результаті суд визнав незаконним рішення Нацполіції про проведення службового розслідування, визнав незаконним і скасував наказ про звільнення Куряти.
Суд ухвалив негайно поновити його на посаді начальника карного розшуку поліції Києва.
Згідно з рішенням суду, Нацполіція також зобов'язана виплатити підозрюваному 104 тисячі гривень заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Як відомо, в серпні Генеральна прокуратура повідомила про підозру 3 колишнім поліцейським, в тому числі начальнику карного розшуку курять, в причетності до перестрілки в Княжичах Київській області 4 грудня 2016 року.
В результаті перестрілки були вбиті 5 поліцейських.
Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.
У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.
За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.
Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.
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