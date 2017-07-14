Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Перестрілка в Єрусалимі: загинули двоє поліцейських

П'ятничну молитву в мечеті довелося скасувати, що сталося вперше за кілька десятиліть
В результаті перестрілки, влаштованої нападниками в Єрусалимі в Ізраїлі, загинули двоє поліцейських.
Перестрілка в Єрусалимі: загинули двоє поліцейських Фото: facebook.com

Напад стався поблизу Левових воріт Старого міста, неподалік від одного з найбільших святих місць іудаїзму - Храмової гори, інформує "Радіо Свобода".

Силовики застрелили всіх трьох нападників. За даними поліції, це були ізраїльські араби, громадяни Ізраїлю.

Після нападу всі входи до старого міста перекрили. Ізраїльська влада перекрила входи і на саму Храмову гору, де розташована мечеть "Аль-Акса" - одне із найсвященніших місць ісламу. Тому п'ятничну молитву в мечеті довелося скасувати - за повідомленнями, це сталося вперше за кілька десятиліть.

Цей крок спровокував різку критику палестинських релігійних діячів. Зокрема, великий муфтій Єрусалиму Мухаммад Хусейн закликав палестинців не зважати на заборону і йти в мечеть.

Поліція Ізраїлю затримала муфтія Мухаммеда Ахмада Хусейна. Його забрали у відділок біля старого міста. Про це з посиланням на родичів муфтія повідомляє DW.

"До цієї миті ми не знаємо, що відбувається з моїм батьком", - цитує Джихаду Хусейна, сина єрусалимського муфтія, інформагентство AFP.

Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас подзвонив прем'єр-міністру Ізраїлю Нетаньяху, щоб засудити цей напад. Водночас він теж заявив, що перекриття Храмової гори може мати серйозні наслідки.

Відповідальність за напад наразі ніхто на себе не взяв. Палестинське ісламістське угрупування "Хамас", що захопило владу на частині палестинських територій, в секторі Газа, виступило з похвалою цього нападу.

Нагадаємо, що в Єрусалимі стався теракт на Храмовій горі в районі Левових воріт. Унаслідок нападу терористів троє людей дістали вогнепальні поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2017 22:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.