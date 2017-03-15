Перетнути лінію розмежування з "ДНР"/ "ЛНР" можна пішки, питання легковиків вирішується, - Жебрівський

Губернатор Донеччини припустив, що автомобілі пропускатимуть у разі, якщо вони не перевозитимуть товар

інію розмежування з ОРДЛО можна перейти пішки, Держприкордонслужбою вирішується питання пропуску легкових автомобілів.

"Щодо легкового транспорту наразі роз'яснень немає. Я думаю, ми не зупинимо перетин лінії розмежування цивільним населення - буде перехід. Чи будуть пропускати автомобілі, - зараз проходить нарада в Держприкордонслужбі. Я думаю, вони ці інструкції отримають", - заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, інформує Еспресо.TV.

Губернатор Донеччини припустив, що автомобілі пропускатимуть у разі, якщо вони не перевозитимуть товар.

Зазначимо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.