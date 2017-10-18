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Переведення таксистів на спецномери буде добровільним, - Омелян

Омелян уточнив, що готується окрема постанова уряду з цього питання
Міністерство інфраструктури України розробляє проект постанови уряду, що передбачає переклад перевізників на спеціальні номери, але це буде відбуватися на добровільній основі.
Переведення таксистів на спецномери буде добровільним, - Омелян Володимир Омелян. Фото: apital.ua

"Ми поки дійшли до такої формули, що це буде на добровільних засадах. Тобто, якщо легальні асоціації, або легальні компанії таксі хочуть, щоб була легка ідентифікація серед транспортного потоку, вони зможуть їздити на спеціальних жовтих або будь-якого іншого кольору номерах. Якщо у них не буде такого бажання, то це не буде примусова норма закону. Це буде на їх розсуд. Ми виходимо з того, що це зручніше і краще для поліцейських, для служб таксі і для громадян", - розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє УНН.

Омелян уточнив, що готується окрема постанова уряду з цього питання. У той же час, за словами міністра, ключовим питанням на сьогодні є законопроект про таксі, який перебуває у парламенті.

"Я б хотів, щоб він все-таки був нарешті узгоджений транспортним комітетом і був внесений на голосування під час "інфраструктурного дня", який ми плануємо у Верховній Раді у листопаді цього року", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України розробляє проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає переведення перевізників, які мають відповідну ліцензію, на спеціальні жовті номерні знаки.

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18 10 2017 16:18
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