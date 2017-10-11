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Перевірку більшості "замінованих" аеропортів завершено, вибухівку не виявлено

Частину аеропортів ще перевіряють
Правоохоронці завершили перевірку інформації невідомого про нібито замінування у більшості аеропортів у дев'яти містах України, небезпечні предмети і вибухові речовини не виявлено.
Перевірку більшості "замінованих" аеропортів завершено, вибухівку не виявлено Фото:pravda.com.ua

"По більшості аеропортів інформація про нібито мінування перевірена і не підтверджена. Частина аеропортів ще перевіряється", -  повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракал в коментарі "Інтерфакс-Україна".

При цьому Тракало не конкретизував, які саме аеропорти ще перевіряються.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про призупинення роботи аеропортів у низці міст через повідомлення про мінування. Зокрема, мова йде про Одесу, Запоріжжі, Івано-Франківськ, Вінницю, Чернівці, Херсон, Дніпро, Рівне та інші міста.

 
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10 11 2017 15:07
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