CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці завершили перевірку інформації невідомого про нібито замінування у більшості аеропортів у дев'яти містах України, небезпечні предмети і вибухові речовини не виявлено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перевірку більшості "замінованих" аеропортів завершено, вибухівку не виявлено
Частину аеропортів ще перевіряють
Фото:pravda.com.ua
"По більшості аеропортів інформація про нібито мінування перевірена і не підтверджена. Частина аеропортів ще перевіряється", - повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракал в коментарі "Інтерфакс-Україна".
При цьому Тракало не конкретизував, які саме аеропорти ще перевіряються.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про призупинення роботи аеропортів у низці міст через повідомлення про мінування. Зокрема, мова йде про Одесу, Запоріжжі, Івано-Франківськ, Вінницю, Чернівці, Херсон, Дніпро, Рівне та інші міста.
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10 11 2017 15:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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