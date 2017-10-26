Переяслав-Хмельницькому повернули історичну назву
За Переяслав проголосували 22 депутати (з 35), 2 були проти, 2 - утрималися, 2 не голосували, 7 відсутніх.
Цю ідею міська влада мала намір реалізувати шляхом референдуму ще у 2000 році, однак тоді проект заблокували представники комуністів.
В аргументованому обґрунтуванні історики пояснюють, що приставку "Хмельницький" додала радянська влада у 1943 році. Така ідея спотворила бренд міста і відкинула тисячолітню історію населеного пункту. Перші згадки Переяслава в літописах з'являються ще в 907 році в договорі Русі з Візантією.
"Уся підступність колоніальної політики "старшого брата" полягала в тому, що додавши до назви нашого міста славне ім’я лідера національно-визвольної революції українського народу 1648-1657 рр. Богдана Хмельницького, вони прагнули назавжди "відрізати" Переяслав від державотворчих історичних витоків часів Київської Русі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 жовтня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали перейменування 10 вулиць, провулків та площі у столиці.
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