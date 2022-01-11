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Перезапустити Vine цьогоріч: над цим працює команда Маска – ЗМІ

Ілон Маск доручив інженерам компанії Twitter розпочати роботу над перезавантаженням Vine, щоб підготувати запуск платформи до кінця цього року.
Перезапустити Vine цьогоріч: над цим працює команда Маска – ЗМІ Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.
 
Як пише видання, інженери компанії вже отримали доручення переглянути стару кодову базу Vine, яку не змінювали й не оновлювали після припинення роботи.
 
Vine – мобільний застосунок, який дає змогу створювати короткі (тривалістю шість секунд) кліпи. Належить компанії Twitter, яка купила його в жовтні 2012 року. У 2013 році Vine став найбільш завантажуваним безкоштовним застосунком в iOS App Store.
 
Vine не інтегрований у Twitter, але дозволяв додавати звідти "друзів", що також використовують Vine.
 
Свого часу число його користувачів доходило до 200 млн осіб. Попри це, пізніше сервіс не витримав конкуренції з Instagram, Snapchat і YouTube та почав втрачати аудиторію, в результаті 27 жовтня 2016 року було оголошено про швидке закриття сервісу. Незабаром після цього Twitter спробував продати його, однак безрезультатно.
 
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01 11 2022 17:35
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