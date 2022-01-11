Перезапустити Vine цьогоріч: над цим працює команда Маска – ЗМІ

Ілон Маск доручив інженерам компанії Twitter розпочати роботу над перезавантаженням Vine, щоб підготувати запуск платформи до кінця цього року.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Як пише видання, інженери компанії вже отримали доручення переглянути стару кодову базу Vine, яку не змінювали й не оновлювали після припинення роботи.

Vine – мобільний застосунок, який дає змогу створювати короткі (тривалістю шість секунд) кліпи. Належить компанії Twitter, яка купила його в жовтні 2012 року. У 2013 році Vine став найбільш завантажуваним безкоштовним застосунком в iOS App Store.

Vine не інтегрований у Twitter, але дозволяв додавати звідти "друзів", що також використовують Vine.

Свого часу число його користувачів доходило до 200 млн осіб. Попри це, пізніше сервіс не витримав конкуренції з Instagram, Snapchat і YouTube та почав втрачати аудиторію, в результаті 27 жовтня 2016 року було оголошено про швидке закриття сервісу. Незабаром після цього Twitter спробував продати його, однак безрезультатно.