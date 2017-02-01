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Перша доба нового року минула без втрат в зоні АТО: четверо поранених

На Донецькому напрямку 1 січня відбулося 9 ворожих провокацій, 1 з застосуванням важкого озброєння
За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, четверо отримали поранення.
Перша доба нового року минула без втрат в зоні АТО: четверо поранених Фото:lb.ua

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, четверо наших бійців зазнали поранень", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в понеділок.

Мотузяник також повідомив, що на Луганському напрямку обстріли були лише в новорічну ніч, до світанку, без застосування важкого озброєння.

Загалом впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська вчинили 38 обстрілів позицій ЗСУ на всіх ділянках фронту.

На Донецькому напрямку 1 січня відбулося 9 ворожих провокацій, 1 з застосуванням важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку за добу зафіксовано 26 обстрілів, з яких 11 із важкого озброєння.

Нагадаємо, у неділю, 1 січня, троє українських військових отримали поранення на Донбасі в результаті обстрілів.

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02 01 2017 13:12
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