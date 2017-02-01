Перша доба нового року минула без втрат в зоні АТО: четверо поранених
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, четверо наших бійців зазнали поранень", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в понеділок.
Мотузяник також повідомив, що на Луганському напрямку обстріли були лише в новорічну ніч, до світанку, без застосування важкого озброєння.
Загалом впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська вчинили 38 обстрілів позицій ЗСУ на всіх ділянках фронту.
На Донецькому напрямку 1 січня відбулося 9 ворожих провокацій, 1 з застосуванням важкого озброєння.
На Маріупольському напрямку за добу зафіксовано 26 обстрілів, з яких 11 із важкого озброєння.
Нагадаємо, у неділю, 1 січня, троє українських військових отримали поранення на Донбасі в результаті обстрілів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: