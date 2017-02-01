Перша доба нового року минула без втрат в зоні АТО: четверо поранених

На Донецькому напрямку 1 січня відбулося 9 ворожих провокацій, 1 з застосуванням важкого озброєння

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, четверо отримали поранення.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, четверо наших бійців зазнали поранень", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в понеділок.

Мотузяник також повідомив, що на Луганському напрямку обстріли були лише в новорічну ніч, до світанку, без застосування важкого озброєння.

Загалом впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська вчинили 38 обстрілів позицій ЗСУ на всіх ділянках фронту.

На Донецькому напрямку 1 січня відбулося 9 ворожих провокацій, 1 з застосуванням важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку за добу зафіксовано 26 обстрілів, з яких 11 із важкого озброєння.

Нагадаємо, у неділю, 1 січня, троє українських військових отримали поранення на Донбасі в результаті обстрілів.