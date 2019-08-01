Громада УПЦ МП на Рівненщині перейшла до ПЦУ

Громада Хрестовоздвиженського храму села Деражне Костопільського району на Рівненщині оголосила про перехід із Української православної церкви Московського Патріархату до Православної Церкви України.

"Громада виявила бажання, щоб у нашому селі була створена українська православна церква. Під час цього церква була вщерть заповнена людьми. Отець Віктор (Чабан) підтримав це рішення і готовий далі служити громаді", – розповів староста храму Микола Гаврилюк, інформує "Радіо Свобода".

За його словами за це рішення проголосували понад 300 членів громади. Жодного парафіянина, який був би проти, не було.

Це перший випадок переходу громади УПЦ (МП) до ПЦУ в Рівненській області.

Загалом після Об’єднавчого собору в Києві 15 грудня і створення помісної Православної церкви України вже понад 40 громад Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що переходять до нової структури. За підрахунками УПЦ (МП), наприкінці 2012 року в її складі перебували 11 393 парафії.

Також, президент Петро Порошенко закликає всі помісні православні церкви визнати Православну Церкву України.

Додамо, керівник департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури Андрій Юраш спрогнозував тисячі переходів з УПЦ Московського патріархату в нову Православну церкву України.