ПОЛІТИКА НОВИНИПерша леді Польщі Агата Корнхаусер-Дуда проігнорувала простягнуту руку президента США Дональда Трампа та не привітала його.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перша леді Польщі не потиснула простягнуту руку Трампа, - ВІДЕО
Агата Корнхаусер-Дуда проігнорувала простягнуту руку президента США Дональда Трампа
Фото: з вільних джерел
Це сталося під час візиту Трампа до Польщі напередодні саміту G20.
Трамп привітав президента країни Анджея Дуду, а потім простягнув руку його дружині, яка стояла далі. Однак перша леді Польщі не відповіла Трампу та зосередила увагу на його дружині — Меланії.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час протокольної зйомки в Білому домі.
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07 07 2017 08:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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