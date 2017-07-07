Перша леді Польщі не потиснула простягнуту руку Трампа, - ВІДЕО

Перша леді Польщі Агата Корнхаусер-Дуда проігнорувала простягнуту руку президента США Дональда Трампа та не привітала його.

Це сталося під час візиту Трампа до Польщі напередодні саміту G20.

Трамп привітав президента країни Анджея Дуду, а потім простягнув руку його дружині, яка стояла далі. Однак перша леді Польщі не відповіла Трампу та зосередила увагу на його дружині — Меланії.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час протокольної зйомки в Білому домі.