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Перша леді Польщі не потиснула простягнуту руку Трампа, - ВІДЕО

Агата Корнхаусер-Дуда проігнорувала простягнуту руку президента США Дональда Трампа
Перша леді Польщі Агата Корнхаусер-Дуда проігнорувала простягнуту руку президента США Дональда Трампа та не привітала його.
Перша леді Польщі не потиснула простягнуту руку Трампа, - ВІДЕО Фото: з вільних джерел

Це сталося під час візиту Трампа до Польщі напередодні саміту G20.

Трамп привітав президента країни Анджея Дуду, а потім простягнув руку його дружині, яка стояла далі. Однак перша леді Польщі не відповіла Трампу та зосередила увагу на його дружині — Меланії.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час протокольної зйомки в Білому домі.

 
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07 07 2017 08:37
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