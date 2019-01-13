Перша парафія МП в Одеській області приєдналася до Єдиної церкви
"Першою православною громадою Одещини, яка вирішила перейти з Московського патріархату в Православну церкву України, яка нещодавно отримала автокефалію, стали парафіяни Свято-Димитріївського храму села Пужайкове Балтського району", - повідомляє "Думская".
Як повідомив місцевий житель, батько одного з полонених українських моряків Віктор Сорока, рішення ухвалили ще на Різдво, 7 січня.
"Після літургії відбулися збори, і ми почали збирати підписи серед парафіян, зараз їх понад 300, ще пару днів – і буде 500-600. Ситуація така, що 90% парафіян - за перехід в Українську церкву. Сьогодні ж до нас приїжджав благочинний Московського патріархату і розповідав нам, що ми йдемо в підпорядкування туркам, що ми не повинні цього робити. Але люди не погодилися з його аргументами", - розповів Сорока.
Зараз парафіяни очікують на призначення священика в їх парафію, це може відбутися вже наступного тижня.
Нагадаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.
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