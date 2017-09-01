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Перша партія американських танків вже прибула до Польщі, - ВІДЕО

Це частина танкової бригади, яка повинна зміцнити східний фланг НАТО
До Польщі прибула перша партія танків зі Сполучених Штатів, в рамках програми зі зміцнення східного флангу НАТО.
Перша партія американських танків вже прибула до Польщі, - ВІДЕО Скріншот з відео

Військові бригади контролюють вивантаження техніки та її доставку до місця призначення. Про це повідомила 16 Бригада з матеріально-технічної підтримки в ЄС, інформує TVN24.pl.

 

 

 

Зазначимо, перша група американських військовослужбовців раніше прибула до Польщі.

Це частина танкової бригади, яка повинна зміцнити східний фланг НАТО. 

Хоча американські війська здебільшого будуть розташовані у Західній Польщі, діятимуть вони у всьому регіоні, на східному фланзі НАТО, зокрема, будуть навчатися і проходити вишколи на території усієї Польщі. 

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09 01 2017 22:19
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