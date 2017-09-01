Перша партія американських танків вже прибула до Польщі, - ВІДЕО
Військові бригади контролюють вивантаження техніки та її доставку до місця призначення. Про це повідомила 16 Бригада з матеріально-технічної підтримки в ЄС, інформує TVN24.pl.
#HappeningNow American tanks rolling onto Polish soil! #KnightsPride #Readiness @USArmyEurope @SECARMY @GENMarkMilley @UnderSecArmyPA @NATO pic.twitter.com/xbOcn72wOK— 16th SB (@16thSustBde) 9 січня 2017 р.
Зазначимо, перша група американських військовослужбовців раніше прибула до Польщі.
Це частина танкової бригади, яка повинна зміцнити східний фланг НАТО.
Хоча американські війська здебільшого будуть розташовані у Західній Польщі, діятимуть вони у всьому регіоні, на східному фланзі НАТО, зокрема, будуть навчатися і проходити вишколи на території усієї Польщі.
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