Перша партія американських танків вже прибула до Польщі, - ВІДЕО Це частина танкової бригади, яка повинна зміцнити східний фланг НАТО

До Польщі прибула перша партія танків зі Сполучених Штатів, в рамках програми зі зміцнення східного флангу НАТО.

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