Перша ракетка України Світоліна перемогла чемпіонку Вімблдона Мугурусу

Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Торонто

Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла чемпіонку тенісного турніру "Вімблдон"-2017 Гарбінє Мугурусу в 1/4 фіналу тенісного турніру WTA серії Rogers Cup у Торонто.

Світоліна здобула перемогу із результатом 2:1 (4:6; 6:4; 6:3).

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Через негоду в Торонто матч розтягнувся на два дні.

У півфіналі Світоліна зіграє з румункою Сімоною Халеп, яка сьогодні в паралельному матчі на іншому корті обіграла Каролін Гарсію – 6:4, 6:2.

Нагадаємо, іспанська тенісистка Гарбінє Мугуруса стала переможницею тенісного турніру "Вімблдон" у жіночому одиночному розряді.

Раніше перша ракетка України і п'ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна не залишила шансів дев'ятому номеру посіву турніру в Торонто Вінус Вільямс і вийшла до 1/4 фіналу.