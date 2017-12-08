СПОРТ НОВИНИПерша ракетка України Еліна Світоліна перемогла чемпіонку тенісного турніру "Вімблдон"-2017 Гарбінє Мугурусу в 1/4 фіналу тенісного турніру WTA серії Rogers Cup у Торонто.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перша ракетка України Світоліна перемогла чемпіонку Вімблдона Мугурусу
Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Торонто
Фото: facebook.com/olympicua
Світоліна здобула перемогу із результатом 2:1 (4:6; 6:4; 6:3).
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Через негоду в Торонто матч розтягнувся на два дні.
У півфіналі Світоліна зіграє з румункою Сімоною Халеп, яка сьогодні в паралельному матчі на іншому корті обіграла Каролін Гарсію – 6:4, 6:2.
Нагадаємо, іспанська тенісистка Гарбінє Мугуруса стала переможницею тенісного турніру "Вімблдон" у жіночому одиночному розряді.
Раніше перша ракетка України і п'ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна не залишила шансів дев'ятому номеру посіву турніру в Торонто Вінус Вільямс і вийшла до 1/4 фіналу.
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12 08 2017 21:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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