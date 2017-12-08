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Перша ракетка України Світоліна перемогла чемпіонку Вімблдона Мугурусу

Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Торонто
Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла чемпіонку тенісного турніру "Вімблдон"-2017 Гарбінє Мугурусу в 1/4 фіналу тенісного турніру WTA серії Rogers Cup у Торонто.
Перша ракетка України Світоліна перемогла чемпіонку Вімблдона Мугурусу Фото: facebook.com/olympicua

Світоліна здобула перемогу із результатом 2:1 (4:6; 6:4; 6:3).

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Через негоду в Торонто матч розтягнувся на два дні.

У півфіналі Світоліна зіграє з румункою Сімоною Халеп, яка сьогодні в паралельному матчі на іншому корті обіграла Каролін Гарсію – 6:4, 6:2.

Нагадаємо, іспанська тенісистка Гарбінє Мугуруса стала переможницею тенісного турніру "Вімблдон" у жіночому одиночному розряді.

Раніше перша ракетка України і п'ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна не залишила шансів дев'ятому номеру посіву турніру в Торонто Вінус Вільямс і вийшла до 1/4 фіналу.

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12 08 2017 21:15
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