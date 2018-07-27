Перша ракетка України Світоліна відмовилася грати в Росії

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна відмовилася від участі на турнірі у Москві. Її рішення підтримав міністр спорту України Ігор Жданов.

"Можу лише привітати рішення першої ракетки України Еліни Світоліної не виступати на комерційному турнірі з тенісу в Москві. Завжди є щось важливіше за гроші. Респект!", — сказав Жданов.

Як повідомляв Sport.ua з посиланням на російський спортивний ресурс Championat, Світоліна підписувала угоду про участь, однак згодом відмовилася.

"На першому етапі в числі зірок була Еліна Світоліна. У нас з нею була підписана угода, але деякий час тому через невідомі нам причини політичного характеру, командою Еліни та нею самою, на жаль, було ухвалене рішення до Росії не летіти", — сказав директор московського турніру Moscow River Cup Олександр Островський.

Він сказав, що сподівається побачити українську тенісистку в майбутньому та додав, що Росія готова забезпечити їй безпеку на найвищому рівні.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає, що через виступи українських спортсменів у Росії важко доводити світові агресію останньої.