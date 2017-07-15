Перша жінка-математик, яка отримала медаль Філдса, померла у США
Про це повідомляє ВВС.
"Мар'ям Мірзахані, перша жінка, що отримала престижну почесну медаль з математики, померла в США", – йдеться в повідомленні.
У 40-річної Мірзахані був рак грудей, який поширився на кістки.
У 2014 році професор Мірзахані отримала Філдсовську премію, так званий аналог Нобелівської премії з математики, що присуджується раз на 4 роки математикам до 40 років, за її роботу над комплексною геометрією і динамічними системами.
Мірзахані стала першою жінкою, яка отримала цю нагороду.
Нагадаємо, китайський правозахисник Лю Сяобо, який отримав Нобелівську премію миру, помер у віці 61 року.
Український спортивний журналіст, коментатор і телеведучий Олександр Мащенко помер на 39-му році життя під час заняття спортом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа