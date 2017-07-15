Перша жінка-математик, яка отримала медаль Філдса, померла у США

У 40-річної Мірзахані був рак грудей, який поширився на кістки

У США померла іранський математик Мар’ям Мірзахані, перша жінка, яка отримала найпрестижнішу нагороду у сфері математики.

Про це повідомляє ВВС.

"Мар'ям Мірзахані, перша жінка, що отримала престижну почесну медаль з математики, померла в США", – йдеться в повідомленні.

У 40-річної Мірзахані був рак грудей, який поширився на кістки.

У 2014 році професор Мірзахані отримала Філдсовську премію, так званий аналог Нобелівської премії з математики, що присуджується раз на 4 роки математикам до 40 років, за її роботу над комплексною геометрією і динамічними системами.

Мірзахані стала першою жінкою, яка отримала цю нагороду.

Нагадаємо, китайський правозахисник Лю Сяобо, який отримав Нобелівську премію миру, помер у віці 61 року.

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