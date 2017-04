Перші 100 днів мого президентства "майже найуспішніші в історії США", - Трамп ВІДЕО

Виступ Трампа збігся з його 100-денною річницею на посаді президента США. Він виголосив промову в столиці штату Пенсільванія - місті Гаррісберг.

"Я дійсно впевнений у тому, що перші 100 днів мого президентства були майже найуспішнішими в історії нашої країни, - заявив Трамп під час свого щотижневого звернення до прихильників, повідомляє Fox News. - Найголовніше - ми повертаємо робочі місця".

Fox News зазначає, що виступ Трампа в Пенсільванії почався приблизно в один час з вечерею Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні. Його зазвичай відвідують журналісти, знаменитості і політики, в тому числі і президент США. Однак, Трамп прийти відмовився, і вечеря вперше за 36 років відбулася без президента.

Під час своєї промови в Пенсільванії Трамп заявив, що дуже радий бути далеко від "вашингтонського болота", "проводячи вечір з набагато прекраснішими людьми".

.@POTUS has dedicated his first #100Days to restoring prosperity, safety and security, and accountability: https://t.co/UamYZscsS5 pic.twitter.com/0oQ8fRW5lv