Перші 100 днів мого президентства "майже найуспішніші в історії США", - Трамп ВІДЕО
Виступ Трампа збігся з його 100-денною річницею на посаді президента США. Він виголосив промову в столиці штату Пенсільванія - місті Гаррісберг.
"Я дійсно впевнений у тому, що перші 100 днів мого президентства були майже найуспішнішими в історії нашої країни, - заявив Трамп під час свого щотижневого звернення до прихильників, повідомляє Fox News. - Найголовніше - ми повертаємо робочі місця".
Fox News зазначає, що виступ Трампа в Пенсільванії почався приблизно в один час з вечерею Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні. Його зазвичай відвідують журналісти, знаменитості і політики, в тому числі і президент США. Однак, Трамп прийти відмовився, і вечеря вперше за 36 років відбулася без президента.
Під час своєї промови в Пенсільванії Трамп заявив, що дуже радий бути далеко від "вашингтонського болота", "проводячи вечір з набагато прекраснішими людьми".
.@POTUS has dedicated his first #100Days to restoring prosperity, safety and security, and accountability: https://t.co/UamYZscsS5 pic.twitter.com/0oQ8fRW5lv— The White House (@WhiteHouse) 29 квітня 2017 р.
Раніше Трамп запропонував різко скоротити податки. У США готують "найбільшу податкову реформу" в історії країни.
Нагадаємо, що рейтинг схвалення дій президента США Дональда Трампа в перші 100 днів на чолі Білого дому знаходиться на рівні 42%. Це рекордно низький показник за останні 65 років — з часів 34-го президента Дуайта Ейзенхауера.
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