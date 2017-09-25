Перші конфісковані гроші оточення Януковича надійшли у держбюджет Перші мільйони оточення Януковича пішли до держбюджету

Частина з 200 мільйонів доларів, які були конфісковані згідно з рішенням суду у оточення екс-президента України Віктора Януковича, надійшли у держбюджет.

Фото: Reuters

Генпрокурор надав главі Укрексімбанку рішення суду і той його виконав, - написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган. Нагадаємо, в квітні державний банк Ощадбанк приступив до спецконфіскаціі $1,5 мільярда коштів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення згідно з рішенням суду. Пізніше президент України Петро Порошенко заявив, що конфісковані кошти екс-президента України Віктора Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства. Нещодавно генпрокурор заявляв, про те що гроші "сім'ї Януковича" в найближчі дні надійдуть в казну.

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