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Перші конфісковані гроші оточення Януковича надійшли у держбюджет

Перші мільйони оточення Януковича пішли до держбюджету
Частина з 200 мільйонів доларів, які були конфісковані згідно з рішенням суду у оточення екс-президента України Віктора Януковича, надійшли у держбюджет.
Перші конфісковані гроші оточення Януковича надійшли у держбюджет Фото: Reuters

Генпрокурор надав главі Укрексімбанку рішення суду і той його виконав, - написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

Нагадаємо, в квітні державний банк Ощадбанк приступив до спецконфіскаціі $1,5 мільярда коштів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення згідно з рішенням суду.

Пізніше президент України Петро Порошенко заявив, що конфісковані кошти екс-президента України Віктора Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства.

Нещодавно генпрокурор заявляв, про те що гроші "сім'ї Януковича" в найближчі дні надійдуть в казну.

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25 09 2017 11:59
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