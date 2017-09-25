НОВИНИЧастина з 200 мільйонів доларів, які були конфісковані згідно з рішенням суду у оточення екс-президента України Віктора Януковича, надійшли у держбюджет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перші конфісковані гроші оточення Януковича надійшли у держбюджет
Перші мільйони оточення Януковича пішли до держбюджету
Фото: Reuters
Генпрокурор надав главі Укрексімбанку рішення суду і той його виконав, - написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.
Нагадаємо, в квітні державний банк Ощадбанк приступив до спецконфіскаціі $1,5 мільярда коштів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення згідно з рішенням суду.
Пізніше президент України Петро Порошенко заявив, що конфісковані кошти екс-президента України Віктора Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства.
Нещодавно генпрокурор заявляв, про те що гроші "сім'ї Януковича" в найближчі дні надійдуть в казну.
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25 09 2017 11:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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