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Перші суми штрафу з "Газпрому" уже надійшли в Україну, - Мін'юст

Київ буде домагатися арешту майна "Газпрому" в інших країнах для стягнення штрафу АМКУ
Міністр юстиції Павло Петренко повідомляє про стягнення перших сум з ВАТ "Газпром" щодо штрафів, накладених Антимонопольним комітетом і найближчим часом обіцяє надати цю інформацію в конкретних цифрах.
Перші суми штрафу з "Газпрому" уже надійшли в Україну, - Мін Фото: pravda.press

"Уже стягнуто перші суми з "Газпрому" на території України. Дуже скоро ми покажемо цей результат в цифрах", – повідомив Петренко, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами Петренка, ці цифри будуть "приємними".

"Ми напрацювали механізм стягнення коштів та іншого майна з даної компанії, в тому числі через механізми правової допомоги і співпраці з іншими країнами", – розповів глава відомства.

Він повідомив, що "вже зараз заарештовано певне майно" Газпрому ", яке знаходиться на території України - про це повідомив і сам "Газпром".

"Мова йде про акції компанії, де вони є акціонерами. Ці компанії робітники, які діють, мають грошові потоки і виплачують дивіденди", – повідомив Петренко.

"На цьому ми не будемо зупинятися. Звичайно, активів на 172 млрд грн на території України, які б належали "Газпрому", очевидно немає, і ми будемо рухатися в інші країни, де є відповідні активи і грошові кошти і ставити питання про виконання українських рішень і в майбутньому – міжнародних рішень про стягнення з "Газпрому" заборгованості", – підкреслив міністр юстиції.

Петренко зазначив, що Київ буде домагатися арешту майна "Газпрому" в інших країнах для стягнення штрафу АМКУ.

Як відомо, Стокгольмський арбітраж повністю задовольнив вимоги "Нафтогазу" до російського "Газпрому" за контрактом на постачання газу в Україну з 2009 року за принципом take or pay.

Нагадаємо, в кінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України повідомив, що в 2009-2015 роках "Газпром", займаючи монопольне становище на ринку, постійно порушував умови транзитного контракту з НАК "Нафтогаз" і ігнорував будь-які звернення про зміну умов співпраці на економічно обгрунтовані і взаємовигідні. 22 січня 2016 року АМКУ наклав штраф в розмірі 86 млрд грн на "Газпром".

НАК "Нафтогаз України" 16 червня 2014 року подав позов в Стокгольмський арбітражний суд проти російської енергетичної компанії "Газпром".

Газпром 12 квітня подав позов до Господарського суду Києва з проханням визнати недійсним рішення АМКУ. 13 квітня суд повернув цей позов без розгляду, пославшись на неналежне оформлення позовної заяви, а саме - неподання доказів повноважень особи, яка підписала позов. Оскарження цього рішення в апеляційному суді також було безуспішним.

 

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01 06 2017 15:24
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