Перші військові танкової бригади США прибули до Польщі

Перша група американських військовослужбовців прибула до Польщі.

Наразі американці мають лише індивідуальну зброю.

250 прибулих американьких військових будуть направлені у свої постійні віськові частини. В рамках першої ротації командування бригади та інженерні батальйони з забезпеченням будуть розміщені у військових об’єктах в Жаґані, Свєнтошові, Сквєжині і Болєславці, повідомляє "Польське радіо".

Таким чином, американська 3-я Танкова бригадна бойова група (4-а Дивізія піхоти) розпочинає першу, дев’ятимісячну зміну в рамках операції Atlantic Resolve, яка відбувається в рамках програми збільшення американської присутності у Європі.

Нагадаємо, що 6 січня у німецькому порті Бремергафен було розвантажено бойову техніку цієї бригади. Його буде доставлено до Польщі залізницею та військовими конвоями.

Групи американців, які займаються підготовкою перебування танкової бригади, діють у Польщі від грудня.

Хоча американські війська здебільшого будуть розташовані у Західній Польщі, діятимуть вони у всьому регіоні, на східному фланзі НАТО, зокрема, будуть навчатися і проходити вишколи на території усієї Польщі.