Перші військові танкової бригади США прибули до Польщі
Наразі американці мають лише індивідуальну зброю.
250 прибулих американьких військових будуть направлені у свої постійні віськові частини. В рамках першої ротації командування бригади та інженерні батальйони з забезпеченням будуть розміщені у військових об’єктах в Жаґані, Свєнтошові, Сквєжині і Болєславці, повідомляє "Польське радіо".
Таким чином, американська 3-я Танкова бригадна бойова група (4-а Дивізія піхоти) розпочинає першу, дев’ятимісячну зміну в рамках операції Atlantic Resolve, яка відбувається в рамках програми збільшення американської присутності у Європі.
Нагадаємо, що 6 січня у німецькому порті Бремергафен було розвантажено бойову техніку цієї бригади. Його буде доставлено до Польщі залізницею та військовими конвоями.
Групи американців, які займаються підготовкою перебування танкової бригади, діють у Польщі від грудня.
Хоча американські війська здебільшого будуть розташовані у Західній Польщі, діятимуть вони у всьому регіоні, на східному фланзі НАТО, зокрема, будуть навчатися і проходити вишколи на території усієї Польщі.
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