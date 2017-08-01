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Перші військові танкової бригади США прибули до Польщі

Це частина танкової бригади, яка повинна зміцнити східний фланг НАТО
Перша група американських військовослужбовців прибула до Польщі.
Перші військові танкової бригади США прибули до Польщі Фото: zn.ua

Наразі американці мають лише індивідуальну зброю. 

250 прибулих американьких військових будуть направлені у свої постійні віськові частини. В рамках першої ротації командування бригади та інженерні батальйони з забезпеченням будуть розміщені у військових об’єктах в Жаґані, Свєнтошові, Сквєжині і Болєславці, повідомляє "Польське радіо".

Таким чином, американська 3-я Танкова бригадна бойова група (4-а Дивізія піхоти) розпочинає першу, дев’ятимісячну зміну в рамках операції Atlantic Resolve, яка відбувається в рамках програми збільшення американської присутності у Європі. 

Нагадаємо, що 6 січня у німецькому порті Бремергафен було розвантажено бойову техніку цієї бригади. Його буде доставлено до Польщі залізницею та військовими конвоями.

Групи американців, які займаються підготовкою перебування танкової бригади, діють у Польщі від грудня.

Хоча американські війська здебільшого будуть розташовані у Західній Польщі, діятимуть вони у всьому регіоні, на східному фланзі НАТО, зокрема, будуть навчатися і проходити вишколи на території усієї Польщі.

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08 01 2017 11:21
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