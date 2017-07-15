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Першість Вімблдону-2017 виборола іспанська тенісистка Мугуруса

Це перша перемога спортсменки на Вімблдоні
Іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса стала переможницею Вімблдону-2017.
Першість Вімблдону-2017 виборола іспанська тенісистка Мугуруса Гарбіньє Мугуруса. Фото: segodnya.ua

У фінальному матчі Мугуруса обіграла п'ятикратну чемпіонку Вімблдону Вінус Вільямс.

Матч завершився за підсумками двох сетів - 7:5, 6:0, повідомляє "Новое время".

Це перша перемога Мугурси на Вімблдоні і друга на турнірах Великого шолома - в 2016 році іспанка виграла Ролан Гаррос, в фіналі обігравши Серену Вільямс.

До цього найкращим результатом Гарбіньє Мугуруса на британському Великому шоломі був фінал у 2015 році, тоді перемогу святкувала Серена Вільямс.

Нагадаємо, що вслід за іспанцем Рафаелем Надалем лондонський турнір Вімблдон покинули два фаворити - Енді Маррей та Новак Джоковіч.

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15 07 2017 17:54
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