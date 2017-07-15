СПОРТ НОВИНИІспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса стала переможницею Вімблдону-2017.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Першість Вімблдону-2017 виборола іспанська тенісистка Мугуруса
Це перша перемога спортсменки на Вімблдоні
Гарбіньє Мугуруса. Фото: segodnya.ua
У фінальному матчі Мугуруса обіграла п'ятикратну чемпіонку Вімблдону Вінус Вільямс.
Матч завершився за підсумками двох сетів - 7:5, 6:0, повідомляє "Новое время".
Це перша перемога Мугурси на Вімблдоні і друга на турнірах Великого шолома - в 2016 році іспанка виграла Ролан Гаррос, в фіналі обігравши Серену Вільямс.
До цього найкращим результатом Гарбіньє Мугуруса на британському Великому шоломі був фінал у 2015 році, тоді перемогу святкувала Серена Вільямс.
Нагадаємо, що вслід за іспанцем Рафаелем Надалем лондонський турнір Вімблдон покинули два фаворити - Енді Маррей та Новак Джоковіч.
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