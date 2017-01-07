Першого заступника голови Ірпеня спіймали на корупції

У 2016 Христюк задекларував трохи більше 200 тисяч гривень доходу та 0 заощаджень, а майна придбав на 960 тис. гривень

Перший заступник Ірпінського міського голови Володимир Христюк вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Христюк на початку року придбав квартиру в Ірпінському регіоні, вартість якої перевищує 50 прожиткових мінімумів, але не вніс зміни в майновому стані до декларації.

"Матеріали та протокол скеровано до суду для розгляду по суті. Робота прокуратури Київської області на цьому напрямку триває", - повідомляє сайт Прокуратури Київщини.

Координатор кампанії Стеж за грошима Громадського руху ЧЕСНО Віта Думанська пояснила, що Дмитро Христюк придбав квартиру у січні 2017. У нього було 10 днів, щоб про це поінформувати НАЗК. Він же порушив строки подання повідомлення майже на півроку. За це передбачений штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За її словами, за невчасне подання відомостей про придбання квартири Христюк повинен сплатити штраф від 80 до 160 тисяч гривень.

"Проте, у правоохоронців мали б буди запитання до того, звідки у чиновника кошти на придбання квартири та автомобіля Тойота (придбаної у квітні) на загальну суму 960 тисяч гривень. У 2016 Христюк задекларував трохи більше 200 тисяч гривень доходу та 0 заощаджень", – додала Думанська.

Раніше повідомлялося, що мати співачки Світлани Лободи Наталія Лобода, яка була депутатом міськради Ірпеня від партії Нові обличчя, склала депутатські повноваження після скандалу через співпрацю з російським ТБ.