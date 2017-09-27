ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів звільнив Вадима Пристайка з посади першого заступника міністра закордонних справ України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Першого заступника Клімкіна звільнено
7 липня його призначили главою місії України при НАТО
Фото:antikor.com.ua
Відповідне розпорядження розміщене на сайті уряду.
Пристайка звільнено з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу.
Як відомо, 7 липня Президент України призначив Пристайка главою місії України при НАТО. З того часу він суміщав дві посади.
На початку вересня Пристайко вручив вірчі грамоти генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.
У 2007 – 2009 роках був заступником директора департаменту НАТО. У 2009 – 2012 роках – радник-посланник, заступник керівника місії Посольства України в Сполучених Штатах Америки, у 2012 – 2014 – надзвичайний і повноважний Посол України в Канаді.
З 2014 до 2017 року був заступником міністра закордонних справ України – керівником апарату.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 09 2017 16:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків