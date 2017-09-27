Першого заступника Клімкіна звільнено

7 липня його призначили главою місії України при НАТО

Кабінет міністрів звільнив Вадима Пристайка з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Відповідне розпорядження розміщене на сайті уряду.

Пристайка звільнено з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Як відомо, 7 липня Президент України призначив Пристайка главою місії України при НАТО. З того часу він суміщав дві посади.

На початку вересня Пристайко вручив вірчі грамоти генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.

У 2007 – 2009 роках був заступником директора департаменту НАТО. У 2009 – 2012 роках – радник-посланник, заступник керівника місії Посольства України в Сполучених Штатах Америки, у 2012 – 2014 – надзвичайний і повноважний Посол України в Канаді.

З 2014 до 2017 року був заступником міністра закордонних справ України – керівником апарату.