Першоліговий клуб "Суми" підписав контракт із китайськими інвесторами
Відповідну угоду підписано в середу, 25 січня, в Сумах, повідомляє 0542.ua. Підписи під угодою поставили голова Сумської ОДА Михайло Клочко, директор Сумського машинобудівного наукового-виробничого об'єднання (колишній інвестор ПФК "Суми") Олексій Цимбал і неназваний представник якоїсь китайської інвестиційної групи.
Угода передбачає, що Сумське НВО буде і далі частково фінансувати команду в плані проживання, харчування, транспортних послуг і надання полів для тренувань.
Курирувати проект буде заступник губернатора Іван Боршош, а тренуватиме гравців - знаменитий гравець "Дніпра", чемпіон Сеула-1988 Володимир Лютий.
Фото: 0542.ua
Перед командою поставлено завдання фінішувати в шістці, а в перспективі - вийти в Прем'єр-лігу. Зараз "Суми" посідають 16-те місце.
Нагадаємо, що колишній нападник збірної України та харківського "Металіста" Марко Девіч перейшов в російський клуб "Ростов". Лави клубу з Ростова-на-Дону Марко поповнив на правах вільного агента, покинувши казанський "Рубін".
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