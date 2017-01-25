Першоліговий клуб "Суми" підписав контракт із китайськими інвесторами

Футбольний клуб "Суми", який грає в Першій лізі України, перейшов у руки нових інвесторів з Китаю.

Відповідну угоду підписано в середу, 25 січня, в Сумах, повідомляє 0542.ua. Підписи під угодою поставили голова Сумської ОДА Михайло Клочко, директор Сумського машинобудівного наукового-виробничого об'єднання (колишній інвестор ПФК "Суми") Олексій Цимбал і неназваний представник якоїсь китайської інвестиційної групи.

Угода передбачає, що Сумське НВО буде і далі частково фінансувати команду в плані проживання, харчування, транспортних послуг і надання полів для тренувань.

Курирувати проект буде заступник губернатора Іван Боршош, а тренуватиме гравців - знаменитий гравець "Дніпра", чемпіон Сеула-1988 Володимир Лютий.



Фото: 0542.ua

Перед командою поставлено завдання фінішувати в шістці, а в перспективі - вийти в Прем'єр-лігу. Зараз "Суми" посідають 16-те місце.

Нагадаємо, що колишній нападник збірної України та харківського "Металіста" Марко Девіч перейшов в російський клуб "Ростов". Лави клубу з Ростова-на-Дону Марко поповнив на правах вільного агента, покинувши казанський "Рубін".