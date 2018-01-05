Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Першотравневі заворушення у Франції: 200 затриманих, поліція застосувала газ і водомети

Четверо людей отримали легкі травми
У Парижі під час першотравневої демонстрації сталися заворушення.
Першотравневі заворушення у Франції: 200 затриманих, поліція застосувала газ і водомети Фото: reuters.com

Близько 1200 протестувальників із вигуками "Усі ненавидять поліцію" долучилися до традиційних першотравневих масових маршів профспілок. Як повідомляє Reuters, одягнені в чорне активісти в масках і капюшонах почали бити вітрини і кидати пляшки із запальною сумішшю. Радикали підпалили ресторан швидкого харчування McDonald's і кілька автомобілів. У відповідь на агресивні дії радикалів поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Упродовж вівторка затримали загалом близько 200 анархістів, які брали участь у заворушеннях. Четверо людей отримали легкі травми.

Водночас, згідно з даними поліції та профспілок, на мирні демонстрації в Парижі вийшли від 20 тис. до 55 тис. осіб. Загалом по всій країні у першотравневих заходах узяли участь близько 143 тис. осіб.

Нагадаємо, у Вірменії лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції "Єлк" Нікол Пашинян закликав своїх прихильників зранку в середу, 2 травня, оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 05 2018 23:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.