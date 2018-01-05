Першотравневі заворушення у Франції: 200 затриманих, поліція застосувала газ і водомети

У Парижі під час першотравневої демонстрації сталися заворушення.

Близько 1200 протестувальників із вигуками "Усі ненавидять поліцію" долучилися до традиційних першотравневих масових маршів профспілок. Як повідомляє Reuters, одягнені в чорне активісти в масках і капюшонах почали бити вітрини і кидати пляшки із запальною сумішшю. Радикали підпалили ресторан швидкого харчування McDonald's і кілька автомобілів. У відповідь на агресивні дії радикалів поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Упродовж вівторка затримали загалом близько 200 анархістів, які брали участь у заворушеннях. Четверо людей отримали легкі травми.

Водночас, згідно з даними поліції та профспілок, на мирні демонстрації в Парижі вийшли від 20 тис. до 55 тис. осіб. Загалом по всій країні у першотравневих заходах узяли участь близько 143 тис. осіб.

Нагадаємо, у Вірменії лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції "Єлк" Нікол Пашинян закликав своїх прихильників зранку в середу, 2 травня, оголосити страйк і заблокувати всі дороги.