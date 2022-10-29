Першу АЕС в Польщі побудує американська компанія

Американська компанія Westinghouse Electric побудує першу в Польщі атомну електростанцію.

Про це заявив у п’ятницю прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, пише "Європейська правда".

"Ми підтверджуємо, що наш ядерно-енергетичний проєкт використовуватиме надійну та безпечну технологію Westinghouse Nuclear", - написав Моравецький у Twitter.

Таким чином він підтвердив довгоочікуване рішення, спрямоване на скорочення викидів вуглецю в країні та поступову відмову від вугілля.

Westinghouse конкурувала з південнокорейською державною компанією Korea Hydro Nuclear Power, яка подала пропозицію в квітні.

Варшава також вела переговори з французькими компаніями про проєкт.

"Партнерство США в цьому проєкті є вигідним для всіх нас: ми можемо подолати кліматичну кризу, зміцнити європейську енергетичну безпеку та поглибити американсько-польські стратегічні відносини", - написала віцепрезидентка США Камала Гарріс у Twitter.

До кінця 2022 року планується вибрати технологію для перших трьох реакторів, а перший з них має почати свою роботу в 2033 році.