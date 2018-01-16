Першу універсальну вакцину від грипу допустили до клінічних випробувань

Заснований в Оксфорді стартап Vaccitech збирається до кінця 2019 року завершити випробування свого універсального щеплення від грипу.

Якщо така вакцина буде створена, вона усуне потребу в щорічних ін'єкціях, пише Science Alert.

Глава Vaccitech Том Еванс вже почав проводити випробування універсальної вакцини, яка повинна за один укол дати людям імунітет проти всіх штамів однієї з основних різновидів грипу - захворювання типу А. Це сталося після того, як компанія Vaccitech, отримала інвестиції в розмірі $27,6 млн.

Препарат MVA-NP + M1, який запатентувала компанія, вже продемонстрував свою безпеку під час першої фази випробувань, в якій брали участь 145 осіб. Зараз ця вакцина вступає в другий рік дворічних випробувань, в яких бере участь понад 2000 осіб.

Вакцина, яку розробив стартап Тома Еванса, атакує білки, розташовані не на поверхні вірусу, а ті, які знаходяться всередині. Річ у тім, що у білків на поверхні - десятки різновидів, а білки в ядрі вірусу однакові для всіх штамів.

Завершення нинішнього етапу клінічних випробувань очікується в жовтні 2019. Усім учасникам зроблять звичайне щеплення від грипу. Крім цього одна група добровольців отримає універсальну вакцину, а інша - плацебо. Вчені очікують, що подвійна вакцинація допоможе добитися більш сильного захисту від грипу.

У компанії відзначають, що це перший випадок, коли універсальна вакцина від грипу просунулася далі першої стадії клінічних випробувань. Якщо все піде добре, вакцина вийде на ринок в 2024 або 2025 році.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я звернулося із закликом повідомляти про можливу відсутність вакцин від особливо небезпечних хвороб.