Першим заступником глави МЗС призначено Вадима Пристайка
"Сьогодні (16 березня - Ред.) уряд призначив Вадима Пристайка першим заступником глави МЗС. Щиро радіємо і вітаємо!" - повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць у Twitter.
Сьогодні Уряд призначив Вадима Пристайка 1м заступником @MFA_Ukraine Щиро радіємо і вітаємо!— Andriy Zayats (@ZayatsAz) 16 березня 2017 р.
За інформацією "Інтерфакс-Україна", 47-річний Пристайко з 2014 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ - керівника апарату, а з 1 січня ця посада у відповідності з законом "Про державну службу" була ліквідована.
Нагадаємо, в українському Міністерстві закордонних справ закликали міжнародних партнерів України до посилення тиску на Російську Федерацію з метою неухильного виконання нею Мінських домовленостей та повернення Кремля в міжнародне правове поле.
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