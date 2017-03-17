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Першим заступником глави МЗС призначено Вадима Пристайка

З листопада 2012 по жовтень 2014 Пристайко займав посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Канаді
Кабінет міністрів України призначив Вадима Пристайка на посаду першого заступника міністра закордонних справ України.
Першим заступником глави МЗС призначено Вадима Пристайка Фото:antikor.com.ua

"Сьогодні (16 березня - Ред.) уряд призначив Вадима Пристайка першим заступником глави МЗС. Щиро радіємо і вітаємо!" - повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць у Twitter.

 

За інформацією "Інтерфакс-Україна", 47-річний Пристайко з 2014 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ - керівника апарату, а з 1 січня ця посада у відповідності з законом "Про державну службу" була ліквідована.

Нагадаємо, в українському Міністерстві закордонних справ закликали міжнародних партнерів України до посилення тиску на Російську Федерацію з метою неухильного виконання нею Мінських домовленостей та повернення Кремля в міжнародне правове поле.

 
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