Першим заступником глави Нацполіції став Аброськін

Службу в органах внутрішніх справ Аброськін розпочав у 1994 році на посаді оперуповноваженого відділення карного розшуку

Начальник Головного управління Нацполіції України у Донецькій області та заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін призначений першим заступником голови Національної поліції України Сергія Князєва.

"В'ячеслав Аброськін - призначений 1-м заступником голови Нацполіції України. Достойний офіцер, з перших днів війни працює на Україну у самих гарячих точках. Патріот до мозку кісток. За фактом його роботи - терористами за його голову оголошена нагорода. У підзвітній В'ячеславу Васильовичу Донецькій області один з найнижчих по країні рівнів злочинності - і це - у прифронтовій області!", - написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

Аваков зазначив, що наказ про призначення Аброськіна першим заступником голови Нацполіції був підписаний сьогодні вранці.

"Відмінно організована превенція злочинів, безкомпромісність у питаннях безпеки, дисципліна особового складу і компетентність підібраних виконавців - дало мені підставу за поданням Сергія Князєва сьогодні підписати наказ про призначення генерала В'ячеслава Аброськіна на високу посаду - служити і захищати кожного з Вас. Впевнений - В'ячеслав Васильович Вас не підведе!", - додав міністр.

Варто зазначити, що службу в органах внутрішніх справ він розпочав у 1994 році на посаді оперуповноваженого відділення карного розшуку Ленінського райвідділу Управління МВС України у Севастополі.

Після окупації Криму Росією у березні 2014 року залишив півострів і був призначений керівником управління організації розкриття злочинів проти власності та розшукової роботи Департаменту карного розшуку, заступником начальника департаменту.

Як повідомляв iPress.ua, керівник Національної поліції України Сергій Князєв підписав наказ, яким затверджено положення по відомчому поліцейському вузі.