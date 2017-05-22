Запорізька АЕС підключила до мережі перший енергоблок
"22 травня 2017 року о 3:51 енергоблок №1 включили в мережу. Проводиться набір потужності", - повідомляють на сайті компанії "Енергоатом".
Зараз працюють чотири енергоблоки. Сумарна потужність генераторів - 3245 МВт.
"Зауважень до роботи основного устаткування активних енергоблоків і персоналу немає. Радіаційний фон у районі Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентгенів на годину, що відповідає природному радіаційному фону", - зазначають у повідомленні.
Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з установленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію 1984 року, другий - у 1985 р., третій - у 1986 р., четвертий - у 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році.
Нагадаємо, в неділю, 21 травня, о 15:09 енергоблок №1 Запорізької АЕС дією автоматики був відключений від енергомережі.
Дистанційний захист спрацював під час виконання операцій з виведення в ремонт ПЛ-750 "Дніпровська".
Нагадаємо, у неділю, 21 травня, о 15:09 енергоблок №1 Запорізької АЕС дією автоматики був відключений від енергомережі.
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