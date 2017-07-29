Перший і другий поверхи КМДА стануть публічним простором, – Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю телеканалу "Київ".
"Ми відкрили перший і другий поверхи мерії. Тепер облаштовуємо тут громадський простір. Сюди можна буде прийти на прийом і в комфортних умовах отримати необхідні послуги. З'явиться також дитяча ігрова кімната", – сказав Кличко.
Згідно з проектом, з першого поверху приберуть перегородки, приміщення перетвориться у "вільний єдиний простір". Тут також створять ігрову зону для дітей відвідувачів Київради, організують сучасну систему безпеки і відеоспостереження.
Мер підкреслив, що "влада не ховається і не будує нових парканів".
"Ми робимо все для того, щоб столична влада була максимально відкритою, прозорою у своїй роботі і зрозумілою для людей", – сказав він.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа