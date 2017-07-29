Перший і другий поверхи КМДА стануть публічним простором, – Кличко

За словами мера столиці, київська влада "не ховається і не будує нових парканів"

Перший і другий поверхи Київської міської державної адміністрації (КМДА) відкриють для вільного відвідування громадянами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю телеканалу "Київ".

"Ми відкрили перший і другий поверхи мерії. Тепер облаштовуємо тут громадський простір. Сюди можна буде прийти на прийом і в комфортних умовах отримати необхідні послуги. З'явиться також дитяча ігрова кімната", – сказав Кличко.

Згідно з проектом, з першого поверху приберуть перегородки, приміщення перетвориться у "вільний єдиний простір". Тут також створять ігрову зону для дітей відвідувачів Київради, організують сучасну систему безпеки і відеоспостереження.

Мер підкреслив, що "влада не ховається і не будує нових парканів".

"Ми робимо все для того, щоб столична влада була максимально відкритою, прозорою у своїй роботі і зрозумілою для людей", – сказав він.