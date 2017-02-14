Перший квиток на Євробачення-2017 отримала журналістка з Британії

Під час церемонії відкриття продажу квитків Руслана отримала можливість першою придбати два квитки

Британська журналістка отримає перший квиток на Євробачення-2017.

Про це під час офіційної церемонії початку продажу квитків повідомила українська співачка Руслана Лижичко, передає Еспресо.TV.

Під час церемонії відкриття продажу квитків Руслана отримала можливість першою придбати два квитки.

Після того, як замовлення було зроблено, Руслана оголосила, що перший квиток подарує британській журналістці.

"Є людина, яка буде надзвичайно вражена тим, що я подарую їй один квиток. Британська журналістка, яка є фаном Євробачення, яка від першої моєї перемоги завжди писала більше всіх позитивну інформацію про Україну, щохвилини вона зараз з нами, кожну секунду вона спостерігає за тим, як триває підготовка до Євробачення в Україні", - сказала Лижичко.

Нагадаємо, що що півфінальні конкурси Євробачення-2017 в Києві пройдуть 9 та 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.