Перший квиток на Євробачення-2017 отримала журналістка з Британії
Про це під час офіційної церемонії початку продажу квитків повідомила українська співачка Руслана Лижичко, передає Еспресо.TV.
Під час церемонії відкриття продажу квитків Руслана отримала можливість першою придбати два квитки.
Після того, як замовлення було зроблено, Руслана оголосила, що перший квиток подарує британській журналістці.
"Є людина, яка буде надзвичайно вражена тим, що я подарую їй один квиток. Британська журналістка, яка є фаном Євробачення, яка від першої моєї перемоги завжди писала більше всіх позитивну інформацію про Україну, щохвилини вона зараз з нами, кожну секунду вона спостерігає за тим, як триває підготовка до Євробачення в Україні", - сказала Лижичко.
Нагадаємо, що що півфінальні конкурси Євробачення-2017 в Києві пройдуть 9 та 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.
Окрмі того, Євробачення пройде в Києві в Міжнародному виставковому центрі. Хто представлятиме Україну на Євробаченні у 2017 буде визначено в лютому.
19 вересня стало відомо, що проект державного бюджету України на 2017 рік передбачає виділення 455,7 млн грн на забезпечення підготовки і проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
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