CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПерший рейс з Міжнародного аеропорту “Миколаїв" у Київ, призначений на 22 грудня, був скасований через низький відсоток продажу квитків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перший рейс з аеропорту "Миколаїв" до Києва скасували через брак пасажирів
"У зв'язку з низьким відсотком продажу квитків, перший рейс перенесли на 26 грудня"
Фото: АFР
Про це заявив заступник голови Миколаївської ОДА Валентин Гайдаржи, повідомляє "Укрінформ".
"У зв'язку з низьким відсотком продажу квитків, перший рейс перенесли на 26 грудня. Не було достатньо часу, щоб люди дізналися, що є така можливість", - заявив Гайдаржи.
Нагадаємо, що 26 грудня з аеропорту Миколаїв планується виліт першої міжнародного рейсу - чартеру в Шарм-ель-Шейх.
Також, одне з миколаївських турагентств розповсюдило у Facebook інформацію, що "вильоти з Миколаєва в Шарм-ель-Шейх будуть здійснюватися по середах з 26 грудня 2018 року і прораховані до кінця травня 2019 року".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 12 2018 23:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"