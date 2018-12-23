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Перший рейс з аеропорту "Миколаїв" до Києва скасували через брак пасажирів

"У зв'язку з низьким відсотком продажу квитків, перший рейс перенесли на 26 грудня"
Перший рейс з Міжнародного аеропорту “Миколаїв" у Київ, призначений на 22 грудня, був скасований через низький відсоток продажу квитків.
Перший рейс з аеропорту "Миколаїв" до Києва скасували через брак пасажирів Фото: АFР

Про це заявив заступник голови Миколаївської ОДА Валентин Гайдаржи, повідомляє "Укрінформ".

"У зв'язку з низьким відсотком продажу квитків, перший рейс перенесли на 26 грудня. Не було достатньо часу, щоб люди дізналися, що є така можливість", - заявив Гайдаржи.

Нагадаємо, що 26 грудня з аеропорту Миколаїв планується виліт першої міжнародного рейсу - чартеру в Шарм-ель-Шейх.

Також, одне з миколаївських турагентств розповсюдило у Facebook інформацію, що "вильоти з Миколаєва в Шарм-ель-Шейх будуть здійснюватися по середах з 26 грудня 2018 року і прораховані до кінця травня 2019 року".

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23 12 2018 23:54
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