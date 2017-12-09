Перший заступник голови МВФ Девід Ліптон прибув у Київ

Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон прибув у Київ.

У середу, 13 вересня, Ліптон і директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен зустрінуться з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Крім того, в прес-службі Мінфіну підтвердили участь у цій зустрічі також заступника міністра фінансів Сергія Марченка, - повідомили в представництві МВФ в Україні, інформує "Інтерфакс-Україна".

В рамках візиту, Ліптон також зустрінеться з президентом Петром Порошенком та правлінням Національного банку України.

Заступник голови МВФ перебуватиме в Києві до 14 вересня.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 12 вересня для аналізу виконання Меморандуму про співпрацю з фондом.