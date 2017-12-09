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Перший заступник голови МВФ Девід Ліптон прибув у Київ

Девід Ліптон зустрінеться з президентом, прем'єром, а також керівництвом Нацбанку
Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон прибув у Київ.
Перший заступник голови МВФ Девід Ліптон прибув у Київ Девід Ліптон. Фото: AFP

У середу, 13 вересня, Ліптон і директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен зустрінуться з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Крім того, в прес-службі Мінфіну підтвердили участь у цій зустрічі також заступника міністра фінансів Сергія Марченка, - повідомили в представництві МВФ в Україні, інформує "Інтерфакс-Україна".

В рамках візиту, Ліптон також зустрінеться з президентом Петром Порошенком та правлінням Національного банку України.

Заступник голови МВФ перебуватиме в Києві до 14 вересня.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 12 вересня для аналізу виконання Меморандуму про співпрацю з фондом.

Нагадаємо, що в березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву 2015 року чотирьох траншів, 2016 року - ще чотирьох. Насправді Україна отримала тільки чотири транші, а терміни їх виділення затягнулися. Перший транш на $5 млрд Україна отримала в березні 2015 року, другий на $1,7 млрд - у серпні 2015 року, третій на $1 млрд - у вересні 2016 року, четвертий на $1 млрд - у квітні 2017 року.

Крім МВФ, Україна виплачує процентний дохід за реструктуризованими єврооблігаціями. 1 березня власникам паперів було перераховано $505 млн.

 

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12 09 2017 19:55
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