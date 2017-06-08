CУСПІЛЬСТВО НОВИНИХудожниця з костюмів серіалу "Гра престолів" Мішель Клептон зізналася, що шуби учасників Нічного дозору зроблені з килимів, придбаних в IKEA.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Персонажі "Гри престолів" замість шуб носять дешеві килими з IKEA
При цьому "Гра престолів" – один із найдорожчих у виробництві телесеріалів
Фото: qz.com
Про це Клептон розповіла на зустрічі в музеї Гетті в Лос-Анджелесі, пише Quartz.
"Гра престолів" – один із найдорожчих у виробництві телесеріалів. Вартість виробництва кожної серії оцінюється в $10 млн, а над костюмами працює команда зі 100 чоловік.
Однак це не означає, що творці шоу бездумно смітять грошима – іноді реквізит для акторів шукають у звичайних магазинах, зазначає видання.
Нагадаємо, першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей.
В інтернет виклали четверту серію сьомого сезону "Гри престолів", офіційна прем'єра якої була призначена на сьогодні – неділю, 6 серпня.
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06 08 2017 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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