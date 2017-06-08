Персонажі "Гри престолів" замість шуб носять дешеві килими з IKEA

При цьому "Гра престолів" – один із найдорожчих у виробництві телесеріалів

Художниця з костюмів серіалу "Гра престолів" Мішель Клептон зізналася, що шуби учасників Нічного дозору зроблені з килимів, придбаних в IKEA.

Про це Клептон розповіла на зустрічі в музеї Гетті в Лос-Анджелесі, пише Quartz.

"Гра престолів" – один із найдорожчих у виробництві телесеріалів. Вартість виробництва кожної серії оцінюється в $10 млн, а над костюмами працює команда зі 100 чоловік.

Однак це не означає, що творці шоу бездумно смітять грошима – іноді реквізит для акторів шукають у звичайних магазинах, зазначає видання.

Нагадаємо, першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей.

В інтернет виклали четверту серію сьомого сезону "Гри престолів", офіційна прем'єра якої була призначена на сьогодні – неділю, 6 серпня.