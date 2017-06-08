Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Персонажі "Гри престолів" замість шуб носять дешеві килими з IKEA

При цьому "Гра престолів" – один із найдорожчих у виробництві телесеріалів
Художниця з костюмів серіалу "Гра престолів" Мішель Клептон зізналася, що шуби учасників Нічного дозору зроблені з килимів, придбаних в IKEA.
Персонажі "Гри престолів" замість шуб носять дешеві килими з IKEA Фото: qz.com

Про це Клептон розповіла на зустрічі в музеї Гетті в Лос-Анджелесі, пише Quartz.

"Гра престолів" – один із найдорожчих у виробництві телесеріалів. Вартість виробництва кожної серії оцінюється в $10 млн, а над костюмами працює команда зі 100 чоловік.

Однак це не означає, що творці шоу бездумно смітять грошима – іноді реквізит для акторів шукають у звичайних магазинах, зазначає видання.

Нагадаємо, першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей.

В інтернет виклали четверту серію сьомого сезону "Гри престолів", офіційна прем'єра якої була призначена на сьогодні – неділю, 6 серпня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2017 20:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.